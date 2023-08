"Io sto Bene" è uscito il singolo di Serena Matù, un viaggio tra Musica e Natura

Grosseto: E' uscito "Io sto Bene", il nuovo singolo della Cantautrice Lucana Serena Matù: un diario di Viaggio On the Road in Tour attraverso l’Italia, immersi tra Natura e Arte, che tocca anche la Maremma.

Primo singolo estratto dal nuovo album "Siamo Sotto al Cielo", verrà presentato Live durante il prossimo tour estivo che vedrà la cantautrice impegnata tra Sud, Centro e Nord Italia.

“Io Sto Bene” è un viaggio nella magia della natura: un perdersi per poi ritrovarsi dentro quella parte di noi che solo di rado riusciamo a cogliere, perché troppo distratti da una realtà a volte illusoria e bugiarda.

Natura e arte sono gli elementi adatti per sperimentare potenti ed uniche sensazioni di energia quando invece, nella società odierna, rischiamo di vivere lontani da questo.

Se ognuno di noi si soffermasse a guardare con più attenzione il mondo che ci circonda, ci si renderebbe conto di quanto la natura possa essere di vitale ispirazione, tramite la sua energia e le sue vibrazioni. Vibrazioni che, se accolte profondamente, riescono a sprigionare la nostra essenza più vera e autentica, creando il legame tra Artista e Natura.

“Io Sto Bene” rappresenta pienamente il modo che ha l’artista di concepire l’arte: semplice e spontanea, come nel suo precedente Tour “On the road” su e giù per l’Italia durante il quale sono state realizzate le riprese del Videoclip, motivo per cui l’uscita del Singolo è accompagnata da un Tour che vede coinvolte varie regioni d’Italia: Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Marche, Emilia e Lazio.

Un continuo e rapido alternarsi di scene: dalla Toscana alle coste del Sud Italia, tra Calabria, Puglia e la Meravigliosa Matera, fino al nord raggiungendo Milano e Pordenone, dando valore non solo a posti meravigliosi della penisola ma incorniciando anche momenti della vita di un’artista in tour. La ripresa principale è ambientata in una Maremma "Acquerellata" con un effetto di colori che colpisce subito l’occhio di chi guarda. Un testo immediato, senza troppi giri di parole ed un motivo semplice che risulta orecchiabile già dal primo ascolto.

“Io Sto Bene” è stato scritto da Serena Matù dopo essere rimasta incantata dalla bellezza della Maremma, ispirata dai suoi viaggi, e in particolare dall'ultimo Tour Estivo.