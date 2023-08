"Io, Anna" con le artiste del Sole d’Estate

Orbetello: Nei giorni scorsi la scrittrice lagunare e volontaria della Croce Rossa Italiana Costa d'Argento Anna Maria Schimenti ha recitato alcuni versi tratti dal suo ultimo libro di poesie “Io, Anna” sulle note jazz del musicista Filippo Muneghina, momento serale alla sala espositiva ex polveriera Guzman di Orbetello nell’ambito dell’evento in corso fino al 23 agosto “Sole d'Estate”, mostra collettiva tutta al femminile che vede protagoniste le opere delle artiste del collettivo Corrente Alternata, tra pittura, scultura, narrativa, poesia e musica, sodalizio molto attivo sul territorio in termini di eventi e di iniziative culturali. Erano presenti Artemare Club e le Soroptimist Orbetello Costa d'Argento.







"Io, Anna" è una raccolta di poesie in cui l'autrice mostra quella parte nascosta della sua interiorità suggerendo emozioni e sensazioni scaturite dal suo vissuto e costituisce un diverso approccio ai temi che le sono cari già presenti nei suoi precedenti lavori "Nel cuore di Orbetello", "Baci" e "La vita che cambia", dando loro immediatezza e essenzialità.





Anna Maria Schimenti vive a Orbetello è laureata in Letteratura Italiana e Comunicazione dei Mass Media all'Università Roma Tre, ha ottenuto riconoscimenti nazionali di poesia e narrativa ed è anche una brava ballerina tangheira e il prossimo settembre verrà "vestita" con il blazer di Artemare Club "no gender gap" come donna di mare importante e titolata della Costa d'Argento.