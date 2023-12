"Inu-Oh" proiezione speciale al cinema Stella

Grosseto: Due appuntamenti speciali al cinema Stella per “Inu-Oh”, il film d’animazione di Masaaki Yuasa, candidato ai Golden Globe 2023.



Oltre alla normale programmazione – con “Foglie al vento” di Kaurismaki” e “Il maestro giardiniere” di Schrader – sabato 30 dicembre e lunedì 1° gennaio alle 19 la sala di via Mameli ospita questo gioiello dell’animazione giapponese.

Il film è ambientato nel Giappone medievale, periodo Muromachi (1336-1573).





“Inu-Oh” è un artista antesignano del moderno teatro noh. Nato con caratteristiche fisiche anomale, cresciuto all'aperto come un cane, ha ereditato il talento del padre per il teatro ed è in grado di usare le sue peculiari caratteristiche fisiche per danzare in modo innovativo. Tomona è un monaco suonatore di biwa, vittima di una maledizione che lo ha reso orfano di padre e cieco. I due si incontrano nella capitale Kyoto e iniziano a esibirsi insieme. Con i loro spettacoli, che infrangono le regole delle arti tradizionali, diventano le pop star di una nuova era e in breve tempo le folle impazziscono per loro. Cosa sarebbe successo se l'hip-hop, la musica rock e i febbrili festival musicali all'aperto fossero esistiti nel Giappone del XIV secolo? Il regista coniuga la ricostruzione d’epoca con uno sguardo moderno su quello che poi sarebbe diventato il teatro noh, come se Inu-Oh e Tomona fossero una rock band ante-litteram in grado di coinvolgere le folle.

Orario proiezioni:

Inu-Oh sabato 30 dicembre e lunedì 1° gennaio ore 19

Foglie al vento – sabato 30 dicembre ore 17 e lunedì 1° gennaio ore 21.15

Il maestro giardiniere – sabato 30 dicembre ore 21.15 e lunedì 1° gennaio ore 17