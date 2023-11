"Introduzione allo studio delle società agricole" alla Fondazione Polo Universitario Grossetano

Grosseto: Martedì 28 novembre alle ore 15 nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo Universitario Grossetano sarà presentato il libro della professoressa Sonia Carmignani, dal titolo “Introduzione allo studio delle società agricole”(Edizione Wolters Kluwer, 2023).



“Con questo suo recentissimo lavoro la Professoressa Sonia Carmignani, Ordinario di Diritto Agrario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, affronta il tema delle società in Agricoltura, raramente esplorato nella sua completezza, soprattutto di fronte alla proliferazione di tipi e modelli che appaiono popolare, a volte confusamente, il panorama giuridico.” – spiega l’Avvocato Giuseppe Nicosia - “La rilevanza dell'argomento emerge con forza se si pensa solo alla novella dell' art. 2135 c.c. ed alle emerse problematiche afferenti l'oggetto sociale (in relazione anche alle definizioni di attività principali e connesse), nonché alle tematiche degli utilizzi strumentali e contra legem degli schermi societari o delle mutate visioni degli istituti anche alla luce della Politica Agricola Europea 2023-2027. L'incontro ed il lavoro di cui si tratterà costituiscono quindi un punto di partenza per una nuova riflessione sugli spazi che la politica nazionale ed europea intendono riservare alle società in agricoltura ed al loro futuro.”

Modera l'incontro l'Avv. Giuseppe Nicosia - Ordine Avvocati di Grosseto; previsti interventi dell'Avv. Ippolito Pollini - La societa' Agricola come Contratto, Dott. Domenico Saraceno - Società agricole e politiche di sviluppo rurale, Prof. Luigi Pelliccia - Societa' e Agricoltura Sociale. Sarà presente l’autrice, Professoressa Sonia Carmignani.

L’evento ha il patrocinio degli Ordini territoriali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Dottori Agronomi e Forestali e del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, i cui iscritti che parteciperanno potranno conseguire crediti formativi.

La partecipazione è libera e gratuita.