Intesa tra Comune di Acquapendente e Dafne: borgo di Trevinano al centro di progetti di formazione

Acquapendente: Primi passi verso la realizzazione di un centro di formazione permanente a Trevinano. Grazie a un'intesa tra il Dafne, Dipartimento di Scienze agrarie e forestali dell'Università degli Studi della Tuscia e il Comune di Acquapendente, il borgo diventa il cuore di una serie di attività formative e di ricerca in linea con gli obiettivi del progetto Trevinano Ri-wind, finanziato con fondi Pnrr, che prevede, tra le varie azioni progettuali volte alla riqualificazione urbana, sociale e culturale del borgo, un intervento specifico incentrato sulla formazione specialistica e sullo sviluppo di nuove professionalità, con l'obiettivo di farne un centro permanente di formazione.

La scelta del Dafne come partner non è casuale: il Dipartimento di Scienze agrarie e forestali è un'eccellenza nella formazione universitaria nei settori agrari e forestali e la collocazione paesaggistica di Trevinano nel cuore della Riserva Naturale di Monte Rufeno rappresenta un valore aggiunto per i percorsi e le attività didattiche, formative e di ricerca site specific, stanziali e semiresidenziali, che verranno realizzate, grazie alla convenzione stipulata tra i due enti.

Il lavoro si articolerà, in particolare, su due linee di intervento. La prima, dedicata ad un’attività di ricerca finalizzata alla predisposizione di materiale didattico riguardante il paesaggio rurale e la viabilità forestale di Trevinano, vedrà la realizzazione di cartografie che illustreranno i cambiamenti dell’assetto paesaggistico e l’attuale contesto di viabilità forestale e rurale del territorio e che rappresenteranno prezioso materiale di studio per giornate divulgative e formative, mostre e lo strumento di base per valutare e pianificare interventi di manutenzione e valorizzazione della viabilità rurale e forestale, anche nell'ottica di sviluppare la vocazione turistica del borgo di Trevinano.

L’ulteriore attività consisterà nell’attivazione di percorsi e momenti formativi stanziali e semiresidenziali, incentrati sugli aspetti agrari, forestali, bioenergetici, ambientali e paesaggistici.

“Questa collaborazione rappresenta un passo fondamentale per la creazione di nuovi percorsi formativi – commenta la sindaca Alessandra Terrosi - in stretta connessione con il territorio e di nuove professionalità che porteranno al rafforzamento delle competenze locali, contribuendo alla valorizzazione del borgo di Trevinano e alla rigenerazione del suo tessuto culturale, sociale ed economico. Il progetto Trevinano Ri-Wind, sostenuto dai finanziamenti Pnrr, si conferma così una piattaforma di innovazione e sviluppo per l’intero territorio”.