Insediato Consiglio Comunale Castel del Piano, pienamente operativo in tutte le sue funzioni

Castel del Piano: Cinzia Pieraccini, nuovo sindaco di Castel del Piano, ha introdotto la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale augurando a tutti i componenti di garantire attenzione e cura alla comunità. Dopo la presa d'atto dell'insediamento di tutti i componenti eletti e aver proceduto alla convalida degli eletti nella consultazione elettorale dell'8 e 9 giugno 2024, il sindaco ha pronunciato il giuramento al rispetto della Costituzione italiana.

Con il giuramento è perfezionata l'operatività degli organi di governo. Il sindaco ha comunicato al Consiglio la composizione della Giunta e l'affidamento delle relative deleghe. La Giunta risulta composta da 3 consiglieri eletti e 1 assessore esterno: Arianna Arezzini, vice sindaco, si occuperà di attività produttive, manifestazioni storiche e promozione del territorio; Roberto Zamperini, lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, rifiuti e decoro urbano; Ludovico Bartolommei, sport, turismo, caccia e pesca e polizia municipale; Giuseppe Ascione, bilancio, società partecipate, tributi e affari legali. Il sindaco riserva per sé le deleghe a sanità, scuola, personale, ambiente e transizione ecologica, sicurezza, protezione civile e Palio. Vengono inoltre attribuite le seguenti deleghe ai consiglieri: Federico Badini, cultura, politiche dell’inclusione, associazionismo e volontariato Luca Saladini, rapporti con le imprese e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei marchi di qualità Arianna Fiori, politiche sociali e le politiche giovanili Annalisa Ulivieri, bilancio partecipato, servizi al cittadino, pari opportunità e reperimento dei finanziamenti Franco Giannetti, consorzi stradali e rapporti con le frazioni. Il Consiglio Comunale ha provveduto alla scelta dei componenti della Commissione elettorale comunale di cui il sindaco è membro d'ufficio. Risultano eletti: membri effettivi della commissione: Franco Giannetti, Tommaso Tassi, Arianna Fiori e membri supplenti Luca Saladini, Sabrina Rosati e Annalisa Ulivieri. Sono stati inoltre designati i rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni montani dell'Amiata grossetana, che risultano essere: Federico Badini e Michele Bartalini. Su proposta del sindaco l'assemblea consiliare ha osservato un minuto di silenzio per ricordare la morte di Nicolas Matias Del Rio assassinato brutalmente sull'Amiata. Una volta perfezionati gli adempimenti, è stata approvata una Variazione al Bilancio di previsione . Composizione del Consiglio Comunale di Castel del Piano: Cinzia Pieraccini, sindaco Arianna Arezzini, assessore, vice sindaco, con deleghe alle attività produttive, manifestazioni storiche e promozione del territorio, Roberto Zamperini, assessore con deleghe ai lavori pubblici, patrimonio, urbanistica, rifiuti e decoro urbano; Ludovico Bartolommei, assessore con deleghe allo sport, turismo, caccia e pesca e polizia municipale; Giuseppe Ascione, assessore con deleghe al bilancio, società partecipate, tributi e affari legali. Federico Badini, cultura, politiche dell’inclusione, associazionismo e volontariato Luca Saladini, rapporti con le imprese e la valorizzazione dei prodotti tipici e dei marchi di qualità Arianna Fiori, politiche sociali e le politiche giovanili Annalisa Ulivieri, bilancio partecipato, servizi al cittadino, pari opportunità e reperimento dei finanziamenti Franco Giannetti, consorzi stradali e rapporti con le frazioni Michele Bartalini, consigliere Sabrina Rosati, consigliere Tommaso Tassi, consigliere Sonia Giannelli, consigliere Seguici



