Iniziata anche la coppa Mini Passalacqua

Grosseto: È iniziata l'undicesima edizione della coppa Mini Passalacqua, torneo di calcio in notturna riservato alla categoria Giovanissimi misti in programma sul sintetico del “Passalacqua” di via Australia. In lista 16 squadre divise in quattro gironi, ogni sera si giocano due partite con inizio alle 19,15 e, a seguire, alle 21,15 (tempi di 35').





Le eliminatorie sono state aperte domenica 7 maggio dal girone A con Follonicagavorrano – Argentario (11-0) e dal girone C con Invictasauro – Virtus Maremma (0-1). Questa prima fase si chiuderà lunedì 12 giugno con il passaggio ai quarti delle prime due classificate, che sono rinchiusi tra venerdì 16 giugno a sabato 17 giugno. Le semifinali stabilite per mercoledì 21 giugno, finali 3°- 4° e 1° - 2° posto fissate per sabato 24 giugno.



Le 24 partite delle eliminatorie saranno dirette da un solo arbitro, le terne entreranno in scena dai quarti di finale in poi (8 partite) per un totale di 32 gare.

Gianluca Piola, ideatore della manifestazione, ha inviato un messaggio di saluto ai partecipanti e non solo.

«Abbiamo mantenuto lo stesso format di 16 squadre suddivise in 4 gironi da 4. Come ogni anno c'è molta attesa e curiosità di sapere chi sarà quella squadra che solleverà il trofeo. Il mio augurio è per tutti i ragazzi ed i loro allenatori. Giocate, date tutto finché sarete in campo ma soprattutto divertitevi, perché se vi divertirete voi, lo faremo anche tutti noi spettatori. Un augurio anche ai 32 fischietti che ruoteranno nel torneo ed ai loro collaboratori di linea che quest'anno saranno presenti già dai quarti di finale. Gli ospiti provenienti da fuori provincia quest'anno sono Salivoli e Venturina, le altre 14 squadre sono maremmane. Vi aspetto tutti come sempre».

I primi due tabellini.

Follonicagavorrano – Argentario 11-0 (5-0)

FOLLONICAGAVORRANO: Bisceglia, T. Riva, Lesay, Cascioli, Pimpinelli, Presta, M. Riva, Grosso, Nardo, Loisi, Prisco. A disposizione: Alfonsi, Guarini, Spadi, Franchellucci, Arca, Ginanneschi, Mugnai, Rocchi. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ARGENTARIO: Loffredo, Renati, Chiodo, Manetti, Terramoccia, Schiano, Baghi, Metrano, Cinelli, Ruggeri, Dubbiosi. A disposizione: Baffigi, Giovani, Allori, Rosi, Sclano. Allenatore: Stefano Metrano.

ARBITRO: Antonio Costantino.

RETI: 5' Loisi, 10' Pimpinelli, 16' Nardo, 29' Pimpinelli, 32' M. Riva, 3' st Grosso, 15' st Nardo, 25' st Nardo, 28' st Franchellucci, 32' st Franchellucci, 36' st Mugnai.

NOTE: ammonito Chiodo. Recupero: 1' + 0'.





Invictasauro – Virtus Maremma 0-1 (0-1)

INVICTASAURO: Musarella, Porta, Bigiarini, Picchianti, Galatolo, Venturacci, Fazzi, Melone, Cavero, Fanciulli, Mariottini. A disposizione: Garzia, Begnardi, Bonari, Brunetti, Di Domenico, Galli, Perciavalle, Tamburelli, Galdi. Allenatore: Shaba Violi.

VIRTUS MAREMMA: Eboli, Paolini, Daiu, Bendinelli, Turacchi, Kopshti, Agovivo, Radi, Sadi, Iacometti, Musli. A disposizione: Pantani, Nelli, Epa, Ferri, Tosi, Iustin, Reka. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARBITRO: Rocco Introcaso.

RETE: 36' Daiu.

NOTE: espulso Fazzi. Ammoniti Daiu, Agovivo, Eboli. Recupero: 1' + 5'.