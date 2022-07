annuncio Attualità Iniziano i lavori di ristrutturazione per i due ponti dell’Alberese 27 luglio 2022

27 luglio 2022 118

118

Redazione Grosseto: Sono iniziati oggi, 27 luglio, i lavori di risanamento e ristrutturazione dei due ponti stradali che attraversano il canale essiccatore principale sulla strada dei Ponti neri all'Alberese. L'intervento, per un valore complessivo di 310mila euro, affidato all'impresa Gran Sasso Costruzioni Srl., punta a risolvere un problema strutturale che ha portato ad un notevole distacco delle solette delle spallette di appoggio dei ponti e prevede anche il consolidamento del fondale dei ponti stessi. Una volta che i lavori saranno conclusi, sarà nuovamente consentito percorrere l'intera strada in sicurezza e nel rispetto delle normative della viabilità, abbreviando il tragitto che collega Alberese a Rispescia.





