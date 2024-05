Ingresso gratuito per gli u14 e accompagnatore sabato pomeriggio tra Bbc Grosseto e Macerata

Grosseto: Il Bbc Grosseto nel corso delle sfide che in questo settimana lo vedranno al Macerata Angels, in tre gare valide per il quarto turno del campionato di serie A di baseball, ha promosso un’iniziativa "Vieni a conoscere il baseball", a favore di tutti i ragazzi al di sotto dei 14 anni di età e alle loro famiglie.

I ragazzi under 14 che si presenteranno allo stadio Roberto Jannella per la partita riservata ai lanciatori italiani, che si disputerà sabato 18 maggio con inizio alle 15, entreranno gratuitamente insieme un accompagnatore adulto per ciascuno; un eventuale secondo accompagnatore pagherà 5 euro. La società biancorossa inoltre omaggerà ogni bambino e ragazzo di un cappellino da baseball del Bbc Grosseto. Il volantino di invito è stato distribuito in tutte le scuole primarie e secondarie di Grosseto e Provincia ma se non fosse stato possibile riceverlo potrete comunque stamparlo tramite il sito bbcgrosseto.com e presentarlo all'ingresso dello stadio in via della Repubblica a Grosseto.