Industria Felix, Sistema tra le migliori aziende d'Italia: il plauso di sindaco e assessore

Grosseto: Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore, dopo una dettagliata inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia dell’anno 2022 (l’ultimo anno fiscale su cui è stato possibile effettuare un’analisi sul campione totale), ha premiato Sistema, società in house del Comune di Grosseto.





La premiazione è avvenuta lo scorso 12 dicembre durante una cerimonia a Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa italiana a Milano. Riconoscimenti sono andati alle “161 aziende più competitive d’Italia” rappresentative di tutti i settori merceologici, tra di esse si sono distinte 14 imprese partecipate dalla pubblica amministrazione, tra cui appunto Sistema. La motivazione del premio, così come comunicato dall’organizzazione, è la seguente: Sistema è risultata “competitiva e affidabile in quanto idonea rispetto a: un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico; un parametro etico in quanto non si è privata di risorse umane risultando con un delta addetti pari o crescente rispetto all’anno precedente nell’ambito della media annuale; ha il livello di solvibilità e sicurezza finanziaria del Cerved Group Score”.

Soddisfatti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Partecipate onorevole Fabrizio Rossi: “Abbiamo accolto con grande piacere la notizia dell'aggiudicazione del premio Industria felix a Sistema, società partecipata del Comune di Grosseto. Sistema non solo si occupa di verde pubblico, servizi cimiteriali, manutenzione ordinaria della discarica delle Strillaie e di illuminazione, ma possiede anche specifiche mansioni che riguardano il teatro Moderno e il camping comunale di Principina, dunque un ampio spettro di azione frutto di particolari competenze che miriamo a valorizzare ulteriormente. Il Comune intende esaltare il gioiello Sistema, che già oggi dà lavoro a 85 persone e fattura in media circa dieci milioni di euro all'anno: pensiamo a ulteriori servizi da mettere in campo, così come al potenziamento di quelli in corso e per i quali la società in house del Comune si è fino a ora brillantemente distinta”.





Le linee guida per l’assegnazione del premio sono state convalidate dal Comitato Scientifico di Industria Felix il Sole24ore coordinato da Cesare Pozzi, docente di economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli, Ateneo che collabora all’organizzazione dell’evento. Nello specifico l’algoritmo ha individuato le imprese rispetto al miglior Mol decrescente, in utile, con Roe positivo, con un rapporto Oneri finanziari/Mol inferiore al 50%, con un delta addetti invariato o crescente rispetto alla media dell’anno precedente. In modo oggettivo è stato scelto un numero ristretto di aziende ritenute meritevoli prendendo in considerazione solo le aziende ritenute solvibili o sicure in base al Cerved Group Score (Cgs), che è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese italiane realizzata da Cerved.

“Questo premio – spiega Mauro Peruzzi Squarcia, amministratore di Sistema dal 2016 - colloca la nostra società tra le migliori aziende d’Italia per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità. Si tratta di un meritato riconoscimento per il proficuo lavoro svolto da tutti i nostri dipendenti, frutto di una forte collaborazione con il Comune di Grosseto, da condividere con tutta la nostra città. Il mio ringraziamento va al direttore generale Alberto Paolini, a tutti i dipendenti di Sistema, al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e alle giunte comunali che guidano la città dal 2016, anno del mio insediamento”.

Alberto Paolini è direttore generale di Sistema sin dalla nascita della società comunale. “Quando ci hanno comunicato l’assegnazione del premio – scherza - non volevo crederci. Poi ho realizzato che la nostra azienda si colloca tra le imprese più competitive d’Italia, in un settore quello dei servizi pubblici locali, dove fare buona impresa, secondo gli standard del settore privato, è veramente difficile. È stato possibile raggiungere questo risultato solo grazie alla serietà, all’impegno e alla dedizione quotidiana di tutto il personale dell’azienda, dai miei più stretti collaboratori fino all’ultimo assunto in ordine di tempo, che ringrazio uno ad uno”.