Industria Felix premia 100 imprese a Roma

«Storie di grande capacità e pioneristica visione» Lazio (28), Toscana (21), Abruzzo (15), Sardegna (14), Umbria (13), Marche (9) sono le regioni coinvolte: i nomi e le motivazioni

Roma: - «Grazie a questa iniziativa dai territori emergono storie di grande capacità e pioneristica visione che si trasformano in buone pratiche per la costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e innovativo». È quanto ha scritto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un messaggio rivolto alle 100 imprese premiate da Industria Felix nel 56° evento svoltosi ieri, martedì 14 maggio, a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli, nell’ambito dell’edizione interregionale dedicata al Centro Italia e alla Sardegna.

«Alla Luiss - ha proseguito il ministro - viene dato lustro all'eccellenza espressa in numerosi campi: dopo un’attenta analisi delle performance che, dall'affidabilità finanziaria alla solvibilità, dall'innovazione alla vocazione internazionale, raccontano storie di successo oggi pubblicamente riconosciute. Viviamo un momento di transizione che richiede uno sforzo comune per affrontare le sfide del nostro tempo: l'innovazione digitale, la transizione ecologica e l’internazionalizzazione sono le chiavi indispensabili a garantire una crescita sostenibile e duratura al Paese, ricco di talenti ancora da scoprire e valorizzare. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è impegnato a supportare il tessuto imprenditoriale in questo percorso attraverso politiche e iniziative per sostenere le imprese negli investimenti necessari alla twin transition, così da confermare la nostra posizione di leader globali nel settore industriale». Urso si è poi complimentato con le 100 imprese: «Le Istituzioni sono consapevoli del contributo che ciascuno di voi dà quotidianamente alla crescita e al prestigio dell'Italia e per questo - ha concluso il ministro - voglio rivolgere le mie più sincere congratulazioni alle aziende premiate».

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix col sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions. A presentarlo è stato il giornalista e direttore del Day time Rai Angelo Mellone e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti in un’aula piena in ogni ordine di posto: il docente di Economia industriale della Luiss e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi, per Askanews il direttore responsabile Gianni Todini e il consigliere delegato Marco Di Marco, il large corporate sales director di Cerved Benedetto Brogelli, il presidente di Grant Thornton Consultants Roberto Hugo Tentori, per Banca Mediolanum il senior manager dell’Investment banking Marco Gabbiani, il wealth advisor Massimo Cupillari e il private banker Francesco Tei, il relantionship manager di ELITE (Gruppo Euronext) Antonio Pellè, la manager business developer di Leyton Italia Michela Bianchini, il partner e co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli, poi anche alcuni dei componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi (Studio Chieffi-Gemma), Francesco Lenoci (Università Cattolica) e Filippo Liverini (Confindustria).

Qui di seguito i nomi delle 100 aziende premiate che sono intervenute con i rispettivi vertici, distinte per regione e provincia in relazione alla sede legale.

Abruzzo (15). Chieti (9): Angelucci Trasporti S.R.L.,Circet Italia S.P.A., F.Lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.P.A., Gaspare Verna S.P.A., Labanalysis Environmental Science S.R.L., Mab Manifatture S.R.L., Magma S.P.A., Rieco S.P.A.,Tenuta Ulisse S.R.L.. L’Aquila (4): Associazione Co.Val.P.A. Abruzzo (Consorzio Valorizzazione Produ zioni Agricole Abruzzo), Celi Calcestruzzi S.P.A., Isweb S.P.A., Tekneko Sistemi Ecologici S.R.L.. Pescara (2): Rac-Fluid S.R.L., Texol S.R.L..

Lazio (28). Frosinone (1): Klopman International S.R.L.. Latina (2): Bsp Pharmaceuticals S.P.A., Marini Impianti Industriali S.P.A.. Rieti (4): Acqua Pubblica Sabina S.P.A., Microdos S.R.L., Sabina Conglomerati S.R.L., Seko S.P.A.. Roma (17): Abl S.R.L., Almawave S.P.A., Arredoquattro Industrie S.P.A., Bcc Sistemi Informatici S.P.A., Casa Di Cura Mater Dei S.P.A., Di Marco Corrado S.R.L., Ecosystem S.P.A., Esserre Pharma S.R.L., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.P.A., Icarus S.P.A., Infratel Italia S.P.A, Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato S.P.A., L.C. Durante S.P.A., O.M.S. Officine Meccaniche Segni S.R.L., Prime For You S.R.L., Thales Alenia Space Italia S.P.A., Veratour S.P.A.. Viterbo (4): Acqua Di Nepi S.P.A., Ceramica Catalano S.P.A., Ceramica Cielo S.P.A., Dimar Group S.P.A..

Marche (9). Ancona (1): Viva Servizi S.P.A.. Ascoli Piceno (1): Ondulato Piceno S.R.L.. Fermo (3): Azienda Agricola Mancini Società Agricola S.R.L., Elisabet S.R.L., Itaci S.R.L.. Macerata (1): Valmor S.R.L.. Pesaro Urbino (3): C.M.T. Utensili S.P.A., Euromont Shipping Company S.P.A., Giesse Plast S.R.L.

Sardegna (14). Cagliari (2): Papiro Sarda S.R.L., Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (4): Ecocentro Demolizioni S.R.L., Forma S.R.L., Gesuino Monni S.R.L., Nanni S.R.L.. Oristano (1): Cadoni Giovanni Antonio S.R.L.. Sassari (5): A.L.B. Acque Leggere E Bibite Di Tempio Pausania S.P.A., Cantina Santa Maria La Palma - Alghero - Società Cooperativa Agricola Per Azioni, Chessa S.R.L., Cortesa S.R.L., Dott. Mario Ticca S.R.L.. Sud Sardegna (2): Cabras Mariano S.R.L., I.S.A. S.P.A. - Industria Servizi Agroalimentari.

Toscana (21). Arezzo (5): Ars S.R.L., Chimet S.P.A., Panificio Menchetti Pietro S.R.L., Skynet Technology S.P.A., Zucchetti Centro Sistemi S.P.A.. Firenze (6): A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite - S.R.L., Alpha General Contractor S.R.L., Buona S.P.A. Società Benefit, Elite Livorno Gestioni S.R.L., Montecarlo S.P.A. Immobiliare , Terranova S.R.L.. Grosseto (2): Acquedotto Del Fiora S.P.A., Cosa Società Agricola A R.L.. Livorno (2): High Vacuum Maintenance S.R.L.,Scapigliato S.R.L.. Pisa (1): Cmed Aesthetics S.P.A.. Prato (1): Manteco S.P.A.. Siena (4): Pr Industrial S.R.L., Rubinetterie 3 M S.R.L., Siena Eye Laser S.R.L., Siena Imaging S.R.L..

Umbria (13). Perugia (11): Agrieuro S.R.L., Ecosuntek S.P.A., Emu Group S.P.A., Icat S.R.L., Latel S.R.L., Logicompany 3 S.R.L., Luisa Spagnoli S.P.A., Sia Coperture S.R.L., Splendorini Molini Ecopartner S.R.L., Trasimeno Servizi Ambientali (T.S.A.) S.P.A., Urbani Tartufi S.R.L.. Terni (2): Famiglia Cotarella S.R.L., Fucine Umbre S.R.L..

Il prossimo evento Industria Felix si terrà a Napoli il 28 giugno con le aziende del Sud Italia, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.