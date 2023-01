Incontro pubblico a Valpiana: il Comune presenta progetto riqualificazione del centro

Venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 21, nella stanza multimediale della parrocchia



Valpiana: È fissato per venerdì 27 dicembre, alle ore 21, nella sala multimediale della parrocchia di Valpiana, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, nel corso del quale saranno illustrati i lavori di riqualificazione del centro urbano della frazione.

La Giunta comunale nei giorni scorsi ha dato il via libera al progetto esecutivo del terzo stralcio che porterà all’apertura del cantiere a primavera. L’intervento interesserà la pubblica illuminazione in via delle Fonderie, la messa in sicurezza della viabilità pedonale tra via delle Fonderie e via del Cancellone, il rifacimento del manto stradale in via delle Fonderie.

All’incontro pubblico interverranno il sindaco Marcello Giuntini, la giunta comunale e i tecnici del Comune.