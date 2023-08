Inclusione, Baccetti (FDI): "Governo investe su sviluppo infrastrutture sportive"

Grosseto: «Pubblicato il nuovo avviso “Sport e Periferie” anno 2023, il governo Meloni ha stanziato 75 Milioni di euro destinati a progetti dei comuni con meno di 100 Mila abitanti, finalizzato a promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale». È quanto riporta in una nota Simonetta Baccetti, responsabile regionale Dipartimento dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia-Toscana. Che aggiunge: “E’ un investimento sul futuro dei nostri giovani, un valore aggiunto investire nello sport che allontana i giovani da qualsiasi forma di dipendenza patologica”.



“Gli esperti – spiega Baccetti - dicono che lo sport, l’esercizio fisico e quant’altro apporta diversi benefici alla nostra salute fisica e mentale. Praticare sport, molto spesso rappresenta una valvola di sfogo per superare criticità, tra cui le dipendenze, come molte prove scientifiche dimostrano. Il bando “sport e periferie”, quindi rappresenta un valido aiuto per tutte quelle associazioni sportive che così avranno la possibilità di utilizzare infrastrutture fruibili e utili per promuovere lo sport in tutte le sue forme, creare nuovi spazi di aggregazione, dove al centro vi è lo sviluppo del benessere e la coesione delle comunità locali, con l’obiettivo di favorire una maggiore e migliore pratica sportiva nei territori”.

Come riportato anche nel sito del dipartimento per lo sport del Governo: “I 75 milioni di euro stanziati dal Governo per questo bando sono una grande opportunità per rigenerare aree urbane e recuperare quelle disagiate, riqualificando, quindi, anche il tessuto sociale. Lo sport è una delle principali 'difese immunitarie sociali', fattore strategico per perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i comuni potersi predisporre con impianti sportivi sempre più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente, educati dal punto di vista ambientale e accessibili per tutte le forme di disabilità”.

L'Avviso "Sport e Periferie 2023" è consultabile all’indirizzo: avvisibandi.sport.governo.it

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023.

“L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città”, conclude la responsabile regionale Dipartimento dipendenze e terzo settore di Fratelli d’Italia-Toscana, Simonetta Baccetti.