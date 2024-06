Incidente sull'Aurelia nei pressi di Orbetello. Una donna finisce al pronto soccorso

Orbetello: Incidente stradale, attivato intervento dei sanitari del 118 della Asl toscana sudest alle ore 14,10 circa per incidente stradale a Orbetello. Il sinistro è accaduto sulla SS1 al Km 161 in direzione Grosseto. Sul posto ambulanza della Misericordia di Albinia e forze dell’ordine. La paziente donna di 56 anni è stata trasportata a Grosseto in codice 2