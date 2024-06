Ancora sangue sulla strada nello scontro tra due auto alle porte della città

AGGIORNAMENTO NEWS - Sono due uomini di 45 e 25 anni le vittime dell'incidente stradale sulla Strada del Pollino.

Quattro i feriti ricoverati in gravi condizioni, tutti uomini di 35, 30 e 53 anni trasferiti con Pegaso 2 e Pegaso 1 a Le Scotte di Siena. Un 25enne è stato trasferito con Ambulanza della Misericordia di Grosseto al Pronto Soccorso di Grosseto.

Grosseto: Ancora un incidente mortale alle porte della città di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento da parte di Polizia Municipale giunta sul posto, questa mattina alle 8:40 circa, due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale n. 80 del Pollino alle porte della città di Grosseto. Nello scontro sono deceduti i due conducenti delle vetture e rimaste ferite quattro persone, due delle quali rimaste incastrate; si è reso necessario l’intervento delle squadre Vigili del fuoco per estrarle e consegnarle al personale sanitario per gli interventi urgenti del caso. Attivati sia Pegaso 1 che Pegaso 2. Tre dei feriti sono ricoverati a Le Scotte di Siena in condizioni molto gravi, lieve il quarto ferito che è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Grosseto.

Al momento il traffico è bloccato e regolato da personale della Polizia Municipale di Grosseto.