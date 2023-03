Incidente stradale sulla provinciale in località Accesa. Tre donne ferite

Gavorrano: Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, un’autovettura con a bordo tre donne è uscita di strada finendo la propria corsa nella fossetta laterale della provinciale.

Al lavoro anche i Vigili del fuoco di Follonica che vista la situazione hanno estratto in collaborazione del personale sanitario del 118, una delle tre donne incastrata ancora a bordo del mezzo, e successivamente a posizionarla sulla tavola spinale per il successivo trasporto presso l’Ospedale della Misericordia di Grosseto.

I Vigili del fuoco poi hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato. Sul posto presente anche elisoccorso Pegaso 2, che però ha fatto rientro in sede senza trasportare i feriti in quanto gli stessi sono stati trasferiti a mezzo di autoambulanza.