Cronaca Incidente stradale a Grosseto, è grave il conducente dell'auto rimasto ferito 2 maggio 2023

2 maggio 2023 320

320 Stampa



Redazione Grosseto: I mezzi di soccorso del 118 della Azienda Usl Toscana sud est sono intervenuti nella sera di martedì 1 maggio alle ore 20.10 a Grosseto in Via Aurelia Antica per un incidente stradale. Una sola auto coinvolta. Un uomo di 31 anni è rimasto ferito e trasportato in codice 3 da una ambulanza della Misericordia di Grosseto al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia.

Sul posto anche la Polizia di Stato.





