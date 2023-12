Incidente: Scontro auto-camion sull'Aurelia nei pressi di Braccagni. 4 le persone ferite

Grosseto: Scontro auto-camion sulla statale Aurelia, corsia Nord al km 191 + 400, nei pressi di Braccagni nel comune di Grosseto, dove nel sinistro sono rimaste ferite 4 persone. Nell'impatto il camion si ribaltato su un fianco.

Quattro donne, delle quali una minore, che viaggiavano nell'auto, e il conducente del camion, un artigiano della zona, anch'egli rimasto ferito. Il sinistro è accaduto attorno alle ore 13:00 e i due mezzi viaggiavano sullo stesso senso di marcia. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente, sono in corso di verifica da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto. Nello scontro sono rimaste ferite tre donne e la bambina.





Anche il conducente del camion, un artigiano edile della zona, è rimasto ferito. Una delle donne è rimasta incastrata all'interno della vettura, ed è stata estratta dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto e consegnata al personale sanitario presente sul posto e successivamente tutti sono stati trasportati presso l'ospedale Misericordia di Grosseto. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle persone ferite.