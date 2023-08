Incidente nella notte, due i feriti

Capalbio: Intervento del 118 lungo la strada Litoranea, tra Capalbio Scalo e Chiarone, alle ore 23:17 della notte scorsa, per un incidente che ha visto coinvolte due persone. Un uomo di 65 anni, portato in codice 3 alle Scotte con Pegaso 2, e un uomo di 47 anni portato in codice 2 al Misericordia.

In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. Sul posto anche ambulanza della CRI di Capalbio-1 e Capalbio-2, e carabinieri.