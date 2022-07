Incidente, investite due donne all’Argentario. Una è grave

Porto Santo Stefano: Nella serata di ieri venerdì 1 luglio attorno alle ore 21.30, un auto ha investito due persone a Porto S. Stefano. Il sinistro è accaduto in pieno centro, in via del Molo. Le due donne investite, una di 79 anni e una di 48.

La prima è stata trasportata in codice 2 alle Scotte di Siena con elisoccorso Pegaso 2, mentre la seconda donna è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto sempre in codice 2. Sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Porto Santo Stefano e Albinia oltre ai Carabinieri per i rilievi del caso.