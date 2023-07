Massa Marittima: Nel pomeriggio di oggi lunedì 10 luglio un auto si è cappottata nei pressi della Strada provinciale di Perolla.

Un uomo di 62 anni è finito al pronto del Misericordia di Grosseto in codice 2. Sul so posto sono interventi i sanitari del 118 con l'ambulanza l'infermierizzata di Massa Marittima. Per i rilievi la polizia municipale.