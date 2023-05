Auto contro bici, ciclista muore sul colpo

Grosseto: Principina Terra, Strada provinciale del Poggiale. Alle ore 15.10 di oggi mercoledì 31 maggio i sanitati del 118 sono intervenuti per un incidente auto contro bici. I sanitari all'arrivo purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso del ciclista, un uomo di 72 anni del quale non si conosce ancora l'identità, sbalzato in un fosso lungo la strada.

Attivati sul posto ambulanza Grosseto, ambulanza CRI Grosseto, Pegaso 2, Carabinieri e Polizia municipale.