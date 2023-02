Incidente a Punta Ala. Auto contro muro, donna ferita

Si tratta di una donna di 64 anni trasportata in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto.

Castiglione della Pescaia: I mezzi di soccorso 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti stasera attorno alle ore 20:00 nella zona del porto di Punta Ala per un incidente stradale. Un auto, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muretto e una persona è rimasta ferita.

