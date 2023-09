Incendio a P.S. Stefano. In arrivo 3 elicotteri. Vedi foto e video

Monte Argentario: Incendio in un bosco nei pressi di via dell'Appetito a Porto Santo Stefano nel comune di Monte Argentario. Il vento che spira da sud, spinge il fronte del fuoco verso abitazioni e residence della zona. Al momento sono stati allertati, e quindi in attesa di arrivo sul posto, dell'elicottero VVFuoco del nucleo di Arezzo Drago 60 e 2 elicotteri della Regione toscana per coadiuvare le squadre a terra nell'opera di spegnimento.

Due squadre di rinforzo sono state inviate dalla sede centrale di Grosseto. Sul posto anche personale volontario della regione Toscana. Rinforzi in arrivo anche dai comandi VVF di Livorno, Arezzo e Siena con 11 unità che sommate alle 15 di Grosseto, portano il contingente VVF a terra a 26 unità.