In uno dei luoghi più belli della Toscana prende il via l’Orbetello Jazz Festival

Dal 28 agosto al 3 settembre la terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman diventa palcoscenico d’eccezione per la grande musica jazz

Orbetello: Tanti gli ospiti che rendono unica la rassegna organizzata con il sostegno del Comune di Orbetello e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma.



Sono alcuni protagonisti indiscussi del grande jazz made in Italy a dare il via alla sesta edizione di Orbetello Jazz Festival, la rassegna organizzata con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma, che viene dedicata alla memoria di Paolo Rubei ideatore visionario e geniale della manifestazione prematuramente scomparso a febbraio 2022.

Lunedì 28 agosto il suggestivo palcoscenico allestito nella terrazza affacciata sulla Laguna della Polveriera Guzman accoglie il Franco Finucci quartet che avrà come special guest il sassofonista Rosario Giuliani, considerato dalla critica uno dei più grandi sassofonisti del panorama jazz internazionale.









Una serata che si preannuncia imperdibile grazie a una formazione formidabile che, capitanata da Franco Finucci alla chitarra, vede Marco Di Battista al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria.

Ad Orbetello Franco Finucci presenta “Taleia”, il suo lavoro della maturità in cui la scrittura e il suono si misurano con le tante strade "inglobate" oggi dal jazz, come ad esempio i sapori sudamericani o i richiami cinematografici. Finucci utilizza il linguaggio del jazz per raccontare il suo mondo e comunicare con gli ascoltatori. Un aspetto che diventa il fil rouge di questo lavoro e rende immediatamente riconoscibile la firma del chitarrista.

Orbetello Jazz Festival prosegue martedì 29 agosto con la classe, il talento e l’originalità della straordinaria pianista cubana Jany McPherson che si esibisce in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

La sonorità del blues avvolgeranno di magia la serata di mercoledì 30 agosto quando il festival ospiterà il concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone.

Giovedì 31 agosto arriva Le colletif TANGO NEGRO ensemble con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres. Sul palco musicisti strepitosi come Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos "el tero" Buschini (basso). Special guest: Max Rosati (chitarra).

Grande attesa per l’appuntamento di venerdì 1 settembre che vede protagonista Sarah Jane Morris una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni, grande nome della musica mondiale dalla voce inconfondibile e dallo stile sofisticato. Con lei due chitarristi di grande talento: Tony Remy (chitarra) e Tim Cansfield (chitarra).

Con un progetto originale che vuole avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore, sabato 2 settembre Cinzia Tedesco (voce) e AllStarTrio (Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest uno dei trombettisti jazz Flavio Boltro alla tromba e flicorno) presentano “ITALIAN JAZZSONGs”.

Intenso, originale e trascinante il concerto che domenica 3 settembre chiude l’Orbetello Jazz Festival. Sonorità mediterranee e ritmi latino-americani si fondono in “Zàkynthos” il nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella.

Tutti i concerti avranno luogo sulla terrazza della Polveriera Guzman (via Mura di Levante) con inizio alle ore 21.30. Ingresso 12 euro.

Informazioni e prenotazioni whatsapp 06 86781296 Prevendita: alexanderplatzjazz.com