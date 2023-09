In Tv la finalissima di Dilettando 2023

Grosseto: La finalissima di Dilettando in Tv. Martedì alle ore 21,30 sulla emittente regionale Toscana Tv, canale 11, va in onda la finalissima della ventesima edizione del programma dedicato agli artisti dilettanti, evento che ha assegnato il trofeo Natalino Galgani e altri cinque premi.

La finalissima, registrata al teatro Moderno il 9 settembre e organizzata dal Comune di Grosseto con il sostegno di Fondazione CR Firenze, ha visto in gara 16 esibizioni con quaranta artisti impegnati e due ospiti, tra cui il vincitore della edizione 2022, David Fusco e il cantautore Paolo Tenerini. Insieme a Carlo Sestini, nocchiero di questa kermesse, Paco Perillo, Andy Bellotti, Francesca Magdalena Giorgi, Cristina Cherubini e Caterina Toni.

La replica su Toscana TV è prevista per mercoledì 20 alle 23,55, mentre su Siena Tv, canale 91, andrà in onda sabato 23 alle 21 e domenica 24 alle 14. Ma la trasmissione grossetana sarà esportata anche in Campania grazie a TVA Campania e nelle Marche con Telemarche. In streaming sarà visibile su Teatro TV.