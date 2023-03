In tutta la provincia sportello Caaf di Confartigianato a disposizione dei cittadini

Grosseto: Le scadenze fiscali 2023 si avvicinano e la rete degli sportelli Caaf di Confartigianato è pronta per assistere pensionati e lavoratori in tutti gli adempimenti previsti, dall’elaborazione del Modello 730 fino alla verifica della dichiarazione sostitutiva unica per ottenere l’attestazione Isee.



In provincia di Grosseto, presso tutte le sedi territoriali di Confartigianato Imprese Grosseto, è possibile chiedere informazioni e prenotare un appuntamento con gli operatori dello sportello Caaf.

Anche per quest’anno il termine ultimo per presentare e trasmettere in via telematica il Modello 730 è fissato al 30 settembre, ma sono previste alcune “finestre” intermedie che partono dalla fine del mese di maggio.

Oltre alla convenzione diretta con l’INPS, che permette un dialogo in tempo reale con la pubblica amministrazione e nella documentazione offerta, la rete degli sportelli Caaf di Confartigianato offre la comodità di svolgere parte degli adempimenti direttamente da casa attraverso la piattaforma web Personal CAAF 2.0, con pratiche e documentazione sempre a disposizione del cliente, semplicemente con un click. Facilità di utilizzo, semplicità e accesso all’archivio personale, oltre alla possibilità di inviare direttamente all’operatore la documentazione necessaria per l’adempimento ed il servizio richiesto, sono le caratteristiche principali della piattaforma che ogni giorno si arricchisce di nuove funzionalità.

I cittadini interessati a prendere un appuntamento possono farlo per mail scrivendo a caaf@artgianigr.it

In alternativa è possibile telefonare alle sedi territoriali di Confartigianato Imprese Grosseto: a Follonica in via dell’Artigianato 757, telefono: 0566 42346; Grosseto, via Monterosa 26, 0564 419607; Orbetello, via mura di ponente 73, telefono 0564 867376; Manciano via Pietro Aldi 1 telefono 0564 629613; Sorano, via del Portico 5, 0564 633244; Paganico, via Circondaria Nord 1, 0564 905701; Santa fiora, via degli olmi 8, 0564 955670 (aperto solo il giovedì).