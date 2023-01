Attualità In memoria di Nello Bracalari 9 gennaio 2023

9 gennaio 2023 116

116

Redazione Grosseto: Il Psi di Grosseto si unisce a tutti quanti ricordano la persona di Nello Bracalari.

Integerrimo rappresentante di una autentica cultura democratica e uomo che ha vissuto e portato avanti quei valori (di giustizia sociale ma non solo) che informano la nostra Costituzione e danno forma alla nostra libertà. «Ci mancheranno - dice il Segretario provinciale Francesco Giorgi - la sua passione inarrestabile e la sua schiettezza, resterà però scolpita nella nostra memoria la forza del suo esempio».

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità In memoria di Nello Bracalari In memoria di Nello Bracalari 2023-01-09T10:21:00+01:00 110 it Il Psi di Grosseto si unisce a tutti quanti ricordano la persona di Nello Bracalari. PT1M /media/images/lutto-candela.jpg /media/images/thumbs/x600-lutto-candela.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 09 Jan 2023 10:21:00 GMT