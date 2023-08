Attualità In Feniglia una passerella per facilitare l'accesso al mare 10 agosto 2023

Monte Argentario: E’ stata installata in questi giorni sulla spiaggia libera della Feniglia a Porto Ercole, precisamente tra gli stabilimenti "Mamma Licia" e "Feniglia 57", una passerella che consente alle persone con disabilità e a quelle con difficoltà motoria di praticare la spiaggia fino al mare.

L’intervento è stato realizzato su impulso dell'assessorato all’economia del mare il cui assessore Michele Vaiani ha così presentato l’intervento: «Questa amministrazione comunale ha particolare attenzione verso i problemi legati alla disabilità, tra cui la fruibilità delle spiagge. E’ per noi una grande soddisfazione aver completato l’installazione di questa passerella, un gesto di vicinanza e di attenzione verso i nostri concittadini ed i turisti diversamente abili che quotidianamente accedono alla spiaggia della Feniglia». Con una spesa di circa 4.000 euro è stata allestita una struttura temporanea per la stagione estiva che garantisce l’accessibilità al mare costituita da un percorso in plastica riciclata lungo 60 metri e largo 1 che dalla duna di ingresso conduce alla battigia.

