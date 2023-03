"In cucina con Giulia": vellutata di cavolo cappuccio viola

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Devo dire che la mia fissazione per minestre e vellutate continua da un po’. Il problema è che, di tutte quelle che ho provato, non ne ho ancora trovata una che non mi piace!

Oggi è toccato alla vellutata di cavolo cappuccio viola. Colorata, saporita e… salutare: il cavolo viola infatti è ricchissimo di antiossidanti e vitamine. Sicuramente, cuocendolo, una parte di queste sostanze si perde ma rimane comunque un ottimo alimento.

Ecco la mia vellutata di cavolo cappuccio viola.

Ingredienti (per 2 persone):

250 gr di cavolo cappuccio viola

200 gr di patate

500 ml di brodo vegetale

olio e.v.o.

Per prima cosa si deve preparare il brodo vegetale mettendo a cuocere a lungo, ma partendo dall’ acqua fredda, sedano, carote, cipolla, prezzemolo e tutte le verdure che sono gradite. A fine cottura si filtra il tutto e si lascia la parte liquida da parte.

Le patate vanno sbucciate e tagliate a cubetti, poi messe in pentola a cuocere con un filo d’olio e.v.o.

Vanno fatte rosolare per pochi minuti, si unisce una parte del brodo vegetale precedentemente preparato, e si continua la cottura.

Quando le patate risultano ammorbidite si unisce il cavolo cappuccio viola lavato e tagliato a listarelle.

La cottura va ultimata aggiungendo via via il brodo se necessario.

Quando sia le patate che il cavolo sono cotti si allunga il tutto con il brodo rimasto (o con dell’acqua nel caso sia finito) e si frulla fino ad ottenere una crema liscia e morbida.

A questo punto si può aggiungere un filo d’olio a crudo, della panna, del pane abbrustolito, una spolverata di pepe nero o anche niente… ognuno si può sbizzarrire a proprio gusto! Io stavolta ho optato per dei crostini dorati.