Hockey. Al Casa Mora la Blue Factor vuole blindare la salvezza

La serie B gioca domenica contro il Camaiore. Sabato l’under 15 sfida i Pumas nella bella dei playoff

Castiglione: Al Casa Mora, per la 15esima giornata del campionato di serie A2, girone B, la Blue Factor ospita (sabato alle 19, arbitro Luca Lossi di Viareggio) la Gamma Innovation Sarzana, con l’unico obbiettivo di centrare i tre punti e chiudere il discorso salvezza. Un’altra sfida decisiva per i biancocelesti di Massimo Bracali, reduci dal successo contro il Roller Salerno, sempre fra le mura amiche, salendo così in classifica a 15 punti, quando per i castiglionesi mancano solo tre gare per chiudere la stagione.

Proprio all’andata il Castiglione fu sconfitto dai liguri di Sergio Festa, un ex che ha giocato al Casa Mora nella stagione 2007/08 in serie A1, per 5-4 (reti maremmane di Brunelli, doppietta di Luca Mantovani e Piro) iniziando così una serie di 6 sconfitte consecutive. Il Sarzana attualmente occupa l’ultimo posto con 7 punti, ma deve recuperare la gara contro il Cgc Viareggio, sospesa a metà del primo tempo e mai omologata, come ha stabilito il Giudice sportivo. Un match dunque delicato. In casa castiglionese da valutare le condizioni di Diego Guarguaglini, alle prese con un problema fisico. Nel Sarzana da tenere d’occhio Matteo Pistelli, giustiziere del Castiglione a metà febbraio, autore fin qui di 20 gol, ben spalleggiato da Mirko Tognacca, 18 reti.

La squadra di serie B gioca domenica, alle 18 arbitro Luca Molli di Viareggio, contro la Rotellistica Camaiore, con l’obbiettivo di mantenere la vetta del girone. L’under15 gioca invece la “bella” al Casa Mora per i playoff, per il primo e secondo posto, alle 15 arbitro Daniele Moretti di Follonica, contro il Farmaè Pumas Ancora Viareggio.