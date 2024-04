Auto a Gpl prende fuoco, pronto l'intervento dei Pompieri

Grosseto: Intervento, nel primo pomeriggio di oggi, per l'incendio di un'autovettura alimentata a GPL in via Senese a Grosseto. Per cause in corso di accertamento il conducente ed unico occupante di una vettura, durante la guida si accorgeva che fuoriusciva del fumo dal vano motore e prontamente accostava e chiamava i soccorsi.

All'arrivo sul posto, la squadra Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto attaccava immediatamente le fiamme evitando che le stesse si propagassero a tutto il mezzo e interrompeva l'alimentazione del serbatoio del gpl. Non si registrano feriti e danni ad altre proprietà. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Grosseto.