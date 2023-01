"In cucina con Giulia": vellutata di cavolo cappuccio

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Dopo tanta pioggia è arrivato pure il freddo, e il primo rimedio che conosco per contrastarlo è a tavola con minestre, zuppe e vellutate per cena, sempre più spesso! Stasera c'è una vellutata di cavolo cappuccio con crostini di pane abbrustolito. Calda e cremosa, rimette subito in sesto dopo una giornata faticosa.

E ecco qua la mia vellutata di cavolo cappuccio.

Ingredienti (per 2 persone):

250 gr di cavolo cappuccio

200 gr di patate

1 dado vegetale

1/2 litro d’acqua

olio e.v.o.

Per prima cosa ho lavato le patate e le ho tagliate a cubetti, poi le ho messe in pentola a cuocere con un filo d’olio.

Ho fatto rosolare per pochissimi minuti, ho unito il brodo vegetale (precedentemente preparato con il dado e l’acqua) e ho fatto cuocere.

Quando le patate sono risultate ammorbidite ho unito il cavolo cappuccio tagliato a listarelle.

Ho ultimato la cottura aggiungendo via via il brodo se necessario.

A questo punto ho frullato tutto fino ad ottenere una crema liscia e morbida.

Ho servito la vellutata di cavolo cappuccio caldissima con dei crostini di pane abbrustolito.