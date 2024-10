Gustatus scalda i motori: tutte le informazioni utili su viabilità e parcheggio

Orbetello: A Orbetello sta per partire Gustatus, la manifestazione enogastronomica che ormai si attesta tra le più importanti e attese dell'anno, giunta alla 19esima edizione che animerà le vie del centro storico dal 31 ottobre al 3 novembre 2024. Questo comporta necessariamente alcune modifiche alla viabilità: di seguito tutte le informazioni utili, tra divieti di transito e sosta, aree di parcheggio disponibili e gli orari del bus navetta istituito per l'occasione.

VIA TRASVOLATORI ATLANTICI

Dalle ore 07,00 del giorno 23/10/2024 sino al termine dello smontaggio delle strutture di Piazza del Popolo, Obbligo di Svolta a sinistra in Via Mura di Levante per i veicoli provenienti da Via Trasvolatori Atlantici.

VIA GIOBERTI

Nel tratto ZTL compreso tra le intersezioni con Via Veneto e con Via Mazzini: Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 29/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024 (piazzetta fronte Chiesa di San Giuseppe). Divieto di Transito dalle ore 15,00 alle ore 24,00 nel giorno 31/10/ 2024 compresi i veicoli ordinariamente autorizzati al transito nella ZTL.

Divieto di Transito dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni dal 01/11/2024 al 03/11/2024 compresi veicoli ordinariamente autorizzati al transito nella ZTL.

PIAZZA CORTESINI

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2024 alle ore 12,00 del giorno 04/11/2024, nel tratto di strada compreso tra Via Dante e Via Mura di Levante.

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 12,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024 lungo 10 stalli di sosta dopo il Bar "Gagù". Questi 10 stalli di sosta sono riservati ai veicoli in uso alla manifestazione con apposizione di apposito contrassegno.

Divieto di Transito nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Dante e Via Mura di Levante (sino all'altezza dell'edificio ex ospedale), dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nel giorno 31/10/2024 e dalle ore 11,00 alle ore 24,00 nei giorni dal 01/11/2024 al 03/11/2024.

VIA ROMA

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata in entrambi i lati, dalle ore 08,00 del giorno 30/10/ 2024 alle ore 12,00 del giorno 04/11/2024, nel tratto di strada compreso tra Piazza Cortesini e Via S. Martino.

VIA VENETO

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2024 alle ore 12,00 del giorno 04/11/2024, nel solo tratto compreso tra i civici 1 e 5 (con esclusione dello stallo riservato ai diversamente abili).

VIA DEL ROSSO

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 alle ore 24,00 del giorno 02/11/2024 nell'area di carico/scarico fronte civico 15. Tale area viene riservata al veicolo in uso all'evento "Cromosauro";

VIA DELLA DIGA

Divieto di Transito, dalle ore 08,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024, nel tratto parallelo al canale di collegamento tra le due lagune, fronte ai civici 04 e 06 di detta via. Sono autorizzati coloro che dovranno accedere alle aree private interne, con accesso consentito da Via Lungolago Marinai d'Italia.

PIAZZALE DELLA GUARDIA COSTIERA

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 12,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024, nella parte centrale del parcheggio, nella parte parallela a Via della Diga e lungo la staccionata fronte Monte Argentario per un totale di 70 stalli di sosta. Tali stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli che espongono apposito permesso della manifestazione "Gustatus" ed ai veicoli in uso agli organizzatori/gestori dell'evento.

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 12,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 04/11/2024, in adiacenza al primo canale di collegamento tra le due lagune partendo dall'intersezione con Via della Diga, in continuità agli stalli già riservati ai diversamente abili, per tutto il tratto sino alla Laguna di Levante. Tale area, per i primi 7 stalli, viene riservata alla sosta dei veicoli in uso ai Diversamente Abili.

I successivi 4 stalli, vengono destinati alla sosta dei veicoli in uso al "SERVIZIO STAMPA".

LUNGOLAGO MARINAI D'ITALIA

Divieto di Transito e di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 12,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024, nel tratto compreso tra la sede Confesercenti ex Stazioncina Rama e lo scivolo di accesso a Piazza della Repubblica compresi gli stalli lungo l'argine della laguna, per un numero di 120 posti auto di cui i primi 30 stalli, a partire dalla ex Stazioncina, riservati alle Autorità mentre, gli altri 90 riservati ai veicoli che espongono apposito permesso della manifestazione "Gustatus".

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 08,00 del giorno 02/11/2024 alle ore 18,00 del giorno 03/11/2024 lungo 7 stalli di sosta blu a partire dal pontile in direzione "Pescatori". Tali stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni "The Big One" e "Orbetello Kayak Experience" (Insidefishing) con obbligo di esposizione del relativo contrassegno autorizzativo.

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 08,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024 per i primi 7 stalli di sosta sottostanti il muro, partendo dalla rampa di accesso a Piazza della Repubblica in direzione Monte Argentario. I suddetti 7 stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli in uso ai mezzi di servizio o soccorso ed ai mezzi in uso a SEI Toscana.

Divieto di Accesso sulla rampa intersezione con Via Mura di Ponente (fronte a Piazza della Repubblica), dalle ore 16,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024 nei momenti in cui si rendesse necessario per problemi di viabilità e/o sicurezza, con collocazione di apposita segnaletica da parte del personale della Polizia Municipale.

LUNGOLAGO DEI PESCATORI

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 08,00 del giorno 02/11/2024 alle ore 18,00 del giorno 03/11/2024, nel solo tratto compreso tra le intersezioni con Via Puccini e Via Leopardi, per un'area comprendente 10 stalli di sosta. Tale area viene riservata alla sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni "The Big One" e "Orbetello Kayak Experience" (Insidefishing) con obbligo di esposizione del relativo contrassegno autorizzativo.

VIA PUCCI

Divieto di Sosta permanente con rimozione forzata, dalle ore 12,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 03/11/2024, lungo i 4 stalli di sosta ubicati di fronte alla fermata temporanea del Bus Navetta a servizio di "Gustatus".

VIA MARCONI AREA EX IDROSCALO

Istituzione di un'area parcheggio dalle ore 08,00 del giorno 30/10/2024 alle ore 24,00 del giorno 04/11/2024, all'interno dell'area ex idroscalo (lato levante), nel rispetto delle prescrizioni o indicazioni di eventuale segnaletica o personale impiegato per tale servizio. All'interno di tale area, nella parte finale, in prossimità della Laguna di Levante, vengono autorizzati alla sosta gli autocaravan in uso agli organizzatori di "Gustatus", con obbligo di esposizione dell'apposito contrassegno, su una superficie comprendente 10 veicoli.

Con analoghe modalità e con apposizione di segnaletica temporanea di indicazione, verranno individuate aree di parcheggio in Orbetello Scalo (Via Macchiaioli eVia Bartolena) ed in Loc. Spiaggetta.

BUS NAVETTA

Dalle ore 17,00 del giorno 31/10/2024 alle ore 23,00 del giorno 03/11/2024, vengono istituite le seguenti fermate del Bus Navetta a servizio di Gustatus:

Piazza della Stazione, in corrispondenza della fermata degli autobus di linea;

Piazza dei Macchiaioli;

Via Pucci, in corrispondenza della rotonda in zona mercato;

Piazza Cortesini lato "Giardini Chiusi";

Via Mura di Ponente, in corrispondenza di Piazza della Repubblica.

Il Bus Navetta sarà attivo:

il giorno 31/10/2024 dalle ore 17,00 alle ore 23,00;

i giorni dal 01/11/2024 al 03/11/2024 dalle ore 12,00 alle ore 23,00.

Il giorno 02/11/2024 in Via Pucci sarà attivo dalle ore 15,00 alle ore 23,00.