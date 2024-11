Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": torta zebrata 16 novembre 2024

16 novembre 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: La torta zebrata è un dolce che ho sempre visto fare in casa fin da piccola e che ho sempre adorato: un impasto morbido, leggermente umido, per metà insaporito al cacao e distribuito in modo alternato per creare l’effetto “zebra”. E’ buonissimo da mangiare sia così com’è che accompagnato da un ciuffo di panna o addirittura zuppato nel latte per colazione. E’ anche molto semplice da preparare e ogni volta si ottiene un risultato visivamente diverso. In genere lo preparo in uno stampo rettangolare 23×18 ma con queste dosi se ne può utilizzare anche uno rotondo da 24 cm. Ecco la mia torta zebrata. Ingredienti: 3 uova

200 gr di farina

200 gr di zucchero di canna

150 gr di burro a temperatura ambiente

50 gr di cacao amaro in polvere

1 bustina di lievito

1 cucchiaio di limoncello

latte q.b. In una ciotola ho lavorato a crema il burro con lo zucchero, poi ho aggiunto le uova una per volta continuando ad amalgamare (per questa operazione si possono utilizzare anche le fruste elettriche). Ho unito poco alla volta la farina in cui avevo mescolato il lievito ed il limoncello. In una ciotolina a parte ho sciolto il cacao con pochissimo latte in modo da ottenere un composto omogeneo, denso e senza grumi. Ho diviso il primo impasto in due parti e, in una, ho unito la crema di cacao. In una teglia imburrata e infarinata ho messo il composto a cucchiaiate alternando l’impasto “bianco” a quello “nero”. Ho livellato il tutto e infornato a 170° fino a cottura. NOTE: quando si buca il dolce con uno stecchino e questo esce asciutto il dolce zebrato è cotto!

