"In cucina con Giulia": torta di Halloween

Grosseto: Ecco finalmente una torta di Halloween! Non sono solita realizzare ricette sul tema, ma con la mia amica Marta abbiamo organizzato un mini party per la sua bimba ed ecco questa torta e i “fantasmini”!

In realtà avevamo preparato anche biscotti a forma di zucchetta ripieni di cioccolato, ma non abbiamo fatto in tempo a fare le foto!

La base è della torta è carote e mandorle, per rispettare il colore arancione della tradizione e la decorazione l’abbiamo fatta con panna e gocce di cioccolato.

Ecco la prima torta di Halloween.

Ingredienti (per 6 fantasmini e una tortina da 18 cm di diametro):



per l’impasto:

450 gr di carote

150 gr di farina di mandorle

100 gr di farina 00

100 gr di burro

200 gr di zucchero

3 uova

1 albume

1 arancia (per grattugiare la buccia)

1 cucchiaino di cannella in polvere

1 bustina di lievito

circa mezzo bicchiere di olio di oliva

per le decorazioni:

500 ml di panna

gocce di cioccolato q.b.

Per prima cosa abbiamo tirato fuori dal frigo il burro e per farlo ammorbidire.

Abbiamo pulito le carote e ridotte a crema utilizzando un mixer ad immersione e aggiungendo circa 1/2 bicchiere di olio.

A questo punto abbiamo amalgamato il burro con lo zucchero, aggiunto la scorza d’arancia, la cannella, le 3 uova intere, la farina 00, il lievito e la farina di mandorle.

Abbiamo mescolato fino ad ottenere un composto omogeneo (non importa se vi sembra un po' troppo denso, con la crema di carote si riammorbidisce!).

Adesso non è rimasto che montare l’albume a neve, incorporare la crema di carote e l’albume a neve.

Finalmente la torta è quasi pronta: abbiamo rovesciato metà composto in una teglia imburrata e infarinata (vi consigliamo una teglia di quelle che si aprono lateralmente) e l’altra metà suddivisa in 6 stampini per muffin rivestiti di carta da forno.

Il tutto va infornato in forno preriscaldato a 180° per circa 30/40 minuti.

Una volta raffreddata la torta di Halloween l’abbiamo sformata, invece i "fantasmini" li abbiamo lasciati avvolti dalla carta da forno.

Le decorazioni le abbiamo fatte con la panna montata e le gocce di cioccolato fondente.