Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": tiramisù alle fragole, con crema pasticcera e ricotta 3 settembre 2024

3 settembre 2024 201

201 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Ecco la ricetta di un tiramisù alle fragole con savoiardi, crema pasticcera, ricotta e fragole, il tutto con una bagna leggermente alcolica. Un sapore delicato e molto gustoso. Di tiramisù alle fragole ci sono infinite versioni. Io stavolta ho provato questa che non prevede l’utilizzo di uova crude. Il mio tiramisù alle fragole con ricotta. Ingredienti (per 8 persone circa):

Una confezione di savoiardi

500 gr di fragole

Crema pasticcera

300 gr di ricotta mista

Liquore alle fragole q.b.

2 cucchiai di zucchero

Succo di 1 limone Ho lavato bene le fragole, le ho tagliate a pezzetti e le ho messe in una terrina, poi le ho condite con zucchero e succo di limone. Ho lasciato riposare le fragole fuori dal frigo fino al momento di utilizzarle. Ho preparato la crema pasticcera e l’ho lasciata raffreddare. Ho filtrato il succo delle fragole e l’ho messo da parte. In un piatto fondo ho mescolato il succo delle fragole con del liquore alle fragole (decidete in base ai vostri gusti quanto metterne, io ne ho messe due tazzine da caffè). Ho amalgamato bene la crema pasticcera con la ricotta. A questo punto ho montato il tiramisù: ho zuppate velocemente i savoiardi nella bagna alla fragole e li ho sistemati suo fondo di una pirofila uno accanto all’altro. Ho distribuito metà della crema di ricotta sui savoiardi e ho livellato. Se volete potete aggiungere anche la fragole che avevate preparato per avere il succo. Ho fatto un altro strato di savoiardi disponendoli nel verso opposto al primo strato ( nel primo strato li ho messi in orizzontale e nel secondo in verticale). Ho distribuito la restante crema e ho livellato di nuovo. Ho decorato con delle fragole al naturale tagliate a metà. Ho messo il tiramisù alle fragole in frigo e l’ho tirato fuori pochi minuti prima di servirlo.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": tiramisù alle fragole, con crema pasticcera e ricotta "In cucina con Giulia": tiramisù alle fragole, con crema pasticcera e ricotta 2024-09-03T12:00:00+02:00 435 it Nuova versione del Tiramisù alle fragole con savoiardi, crema pasticcera, ricotta, fragole e una bagna leggermente alcolica. Un sapore delicato e molto gustoso PT2M /media/images/tiramisu-fragole-big1-960x777.jpg /media/images/thumbs/x600-tiramisu-fragole-big1-960x777.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 03 Sep 2024 12:00:00 GMT