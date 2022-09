"In cucina con Giulia": tartufini di caprino, uva e noci

da Sweet and Salty Corner



Grosseto: I tartufini di caprino, uva e noci sono una ricetta furba per degli antipasti o aperitivi. Basta cambiare formaggio, aggiungere spezie, erbe aromatiche o altra frutta secca per portare in tavola sempre qualcosa di diverso e in pochissimo tempo.

Ecco la mia idea dei tartufini di caprino, uva e noci.

Ingredienti:



formaggio caprino

ricotta mista

uva bianca da tavola

granella di noci

L’unica dose in questa ricetta è il rapporto tra i formaggi: la ricotta deve essere la metà del peso del caprino.

Ho amalgamato il caprino e la ricotta, poi con le mani ho creato una “pallina” di formaggio intorno ad ogni chicco d’uva.

A questo punto ho passato il tartufino nella granella di noci.

Ho conservato i tartufini di caprino, uva e noci in frigo fino al momento di servire.