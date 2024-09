"In cucina con Giulia": sformato di cavolini di Bruxelles

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Stasera sformato di cavolini di Bruxelles, un morbido e saporito contorno fatto di besciamella e cavolini.

A me gli sformati di verdura piacciono tutti! Il mio preferito resta sempre quello di Spinaci e lo preparo anche per le Natale e Pasqua, ma anche questo è davvero buono. Lo preparo spesso per cena in inverno e più che contorno a casa mia è quasi un piatto unico accompagnato da crostini caldi di pane. A volte preferisco farlo nella teglia grande e poi tagliarlo a fette, altre volte lo faccio monodose e se avanza lo congelo. Un paio di mesi in freezer regge bene, poi basta riscaldarlo bene e lo sformato è di nuovo pronto.

Il mio sformato di cavolini di Bruxelles.

Ingredienti (per 6 persone circa):



450 gr di cavolini di Bruxelles

2 uova

Besciamella

50 gr di formaggio parmigiano grattugiato

sale, pepe e noce moscata

Burro q.b. per ungere la teglia

Ho pulito i cavolini togliendo le foglioline più esterne e rovinate e accorciando il gambo se necessario, poi li ho lavati sotto l’acqua corrente.

Ho lessato i cavolini in poca acqua bollente leggermente salata, giusto il tempo di farli ammorbidire ( provate a bucare con una forchetta per vedere se sono pronti), poi li ho sminuzzati. Potete farli a pezzetti più o meno grandi a seconda dei vostri gusti, io li preferisco sminuzzati abbastanza finemente.

Ho ripassato i cavolini in padella con un noce di burro.

Ho preparate la besciamella e l’ho unita ai cavolini.

Una volta raffreddato il composto ho unito le uova leggermente sbattute (se preferite uno sformato più sodo e compatto usate entrambe le uova, se lo preferite più morbido ne basta una).

Infine ho insaporito il tutto con una bella spolverizzata di parmigiano grattugiato, una presa di noce moscata e di pepe.

Dopo aver amalgamato bene il tutto l’ho versato in una pirofila imburrata e ho distribuito sulla superficie dei fiocchetti di burro.

Ho infornato in forno già caldo a 180° per circa un’ora, quando si sarà formata una crosticina dorata bucate con uno stecchino e se esce asciutto lo sformato di cavolini di Bruxelles è pronto.