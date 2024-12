Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": sfogliatine alle mele 10 dicembre 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Sfogliatine alle mele per una colazione o una merenda super buona e super veloce! Basta avere a casa un rotolo di pasta sfoglia, delle mele e un po' di marmellata di albicocca. Vi capita mai di aver voglia di qualcosa di buono per fare merenda o colazione? A casa mia capita spesso. O viene qualche ospite a trovarvi magari per un tè e non sapete cosa fare? Queste sfogliatine alle mele fanno al caso vostro. Guardate come sono carine. E vi posso assicurare che sono anche buonissime. Vi presento le sfogliatine alle mele: Ingredienti (per 4 sfogliatine): Una confezione di pasta sfoglia rettangolare

1 mela

4 cucchiai circa di marmellata di albicocca

Latte q.b. Ho srotolato su un piano lasciando pasta sfoglia lasciandola sopra al foglio di carta da forno che è nella confezione. Ho tagliato la pasta sfoglia dividendo il lato più lungo in 4 parti uguali per ottenere 4 rettangoli larghi circa 8/9 cm (a seconda delle dimensioni della pasta) e lunghi tutta la lunghezza della sfoglia. Ho spalmato un cucchiaio di marmellata di albicocche su una metà del rettangolo, mentre ho praticato dei tagli obliqui sull’altra metà. Ho sbucciato la mela, l’ho tagliata in spicchi e ho fatto ogni spicchio a fettine spesse 2 o 3 millimetri. Ho distribuito le fettine di mela sulla marmellata di albicocca. Ho chiuso le sfogliatine ripiegando i rettangoli a metà in maniera che i tagli fatti nella pasta vadano sopra alla mela. Ho sigillato bene i bordi delle sfogliatine schiacciandoli con la punta di una forchetta. Ho spennellato la superficie delle sfogliatine con poco latte. Ho infornato in forno preriscaldato a 180° e ho cotto le sfogliatine fino a completa doratura della pastasfoglia. Ho sfornato le sfogliatine. Le sfogliatine alle mele sono buonissime anche fredde ma leggermente tiepide sono ancora meglio. Accompagnatele con una tazza di tè o un succo di frutta!

