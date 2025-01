Coldiretti Italia, 3mila giovani imprenditori all'assalto dell'Oscar Green

Quasi 3 mila giovani imprenditori agricoli ai nastri di partenza della nuova edizione dell’Oscar Green, il premio promosso da Giovani Coldiretti Impresa che promuove e valorizza le tante idee innovative e sostenibili delle aziende under 35. Le candidature all’edizione numero diciannove sono ufficialmente aperte.

Firenze: Con quasi tre toscani su quattro (74%) che si dichiarano felici se i propri figli o nipoti lavorassero in campagna secondo il Censi, l’agricoltura è un settore che sta vivendo una profonda fase di “upgrade” proprio grazie alla componente di tanti ragazzi e ragazze che hanno scelto di dedicarsi alla terra e all’allevamento, all’accoglienza e all’agricoltura sociale. Una componente fondamentale, alla luce anche di un ricambio generazionale che fatica a decollare con due terzi dei conduttori agricoli che sono prossimi alle pensione, che immette nelle campagne insieme a nuove energie ed entusiasmo, competenze al passo con i tempo e le sfide ed una maggiore predisposizione all’innovazione, alla multifunzionalità e alla sostenibilità indispensabile per abbracciare il futuro. “Chi si avvicina alla campagna oggi ha un approccio molto più moderno, multifunzionale e sostenibile, è molto sensibile alle tematiche ambientali e all’utilizzo delle risorse; ha un livello di istruzione superiore rispetto ai nonni e agli stessi genitori e di apertura verso settori come il turismo, il sociale, le energie rinnovabili. Sono aspetti che stanno trasformando il modo di far agricoltura e di vivere le nostre aree rurali. – spiega Francesco Panzacchi, Delegato Giovani Impresa Coldiretti Toscana – Il recente bando della Regione Toscana sulle nuove imprese è destinato ad imprimere nuova ed importante spinta al settore favorendo la nascita di 170 nuove imprese ma è chiaro che bisogna fare di più. L’Oscar Green è uno strumento per esaltare le imprese già attive e fa conoscere e dare grande visibilità alle meravigliose esperienze che popolano la nostra regione, spesso in zone rurali svantaggiate e lontano dai riflettori. I giovani hanno bisogno di esempi e quando questi esempi arrivano dai giovani sono molto più efficaci e stimolanti”.

Quest’anno sono cinque le categorie di concorso dell’Oscar Green, le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 marzo, direttamente sulla pagina web https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/ oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

La categoria “Campagna Amica: Custode di Biodiversità” premia quei progetti che promuovono i prodotti dell’agroalimentare italiano avvalendosi di forme di commercializzazione ispirate alla filiera corta attraverso i mercati contadini, le iniziative volte a sviluppare le potenzialità ricettive delle aziende agricole e il turismo nelle aree rurali. “Impresa Digitale e Sostenibile” si rivolge alle imprese che attraverso la digitalizzazione lavorano e producono in modo ecosostenibile valorizzando gli scarti di produzione in un’ottica di economia circolare, producendo energia e risparmiando risorse naturali. “Coltiviamo insieme” coinvolge quei modelli di imprese, cooperative/consorzi, soggetti pubblici capaci di creare reti sinergiche con i diversi soggetti della filiera agricola per il benessere della collettività, in progetti di partenariato.

La categoria Agri-Influencer è rivolta a tutte quelle imprese che promuovono le loro attività attraverso l’uso dei moderni canali di comunicazione, con i loro eventi o con le loro pagine social. “+Impresa”, infine, premia le aziende agricole che si confrontano in un contesto sempre più sfidante ed internazionale nel quale la capacità di visione dell’imprenditore diviene componente fondamentale.

Per informazioni https://toscana.coldiretti.it/