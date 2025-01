Calcio serie D: Giornata Biancorossa per la gara Grosseto-Livorno

Grosseto: Giornata Biancorossa per la gara Grosseto-Livorno Domenica 26 gennaio, data valida per la ventunesima giornata del girone E della serie D. La società Us Grosseto 1912 indice la Giornata Biancorossa. Per l’incontro con i Labronici - fischio di inizio alle 14.30 al Carlo Zecchini - non avranno dunque validità le tessere di abbonamento sottoscritte in fase di campagna “Per queste emozioni”.

Per assistere all’evento sarà quindi necessario munirsi di biglietto. La società biancorossa si augura che quella di domenica 26 gennaio possa essere una grande giornata di sport e invita i cittadini, tifosi e appassionati a partecipare e a sostenere la squadra del Grifone. I biglietti per la gara tra Grosseto e Livorno, valida per la ventunesima giornata della serie D girone E, in programma domenica 26 gennaio allo Stadio Zecchini di Grosseto con inizio alle 14.30. U.S. Grosseto 1912 comunica che dalle 18.00 di martedì 21 gennaio è aperta la prevendita.





I biglietti per i tifosi biancorossi possono essere acquistati in anticipo presso i rivenditori autorizzati di seguito indicati e online sulla piattaforma Ciaotickets al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-livorno-calcio Rivenditori autorizzati: Il Semaforo, via Giuseppe Parini 1 Tabaccheria Stolzi, via Roma 58 Tabaccheria 59, via Emilia 41/A Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli I biglietti potranno essere acquistati anche al Centro Sportivo di Roselle e anche alla biglietteria di piazzale Donatello che sarà eccezionalmente aperta con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10. Ricordiamo che domenica 26 gennaio è indetta la Giornata Biancorossa: sarà necessario munirsi di biglietto poiché non avranno validità le tessere della campagna abbonamenti “Per queste emozioni”.

Prezzi biglietti: Tribuna Vip intero: 50 € Tribuna Laterale Nord e Sud: intero: 18 €, ridotto fino a 12 anni, invalidi, over 60: 15 € fino a 6 anni: GRATUITO Curva Nord intero: 13 € ridotto fino a 21 anni, invalidi, over 60, tesserati US Grosseto: 10 € fino a 6 anni: GRATUITO

Per i residenti in provincia di Livorno sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente in Curva Sud Ospiti al prezzo intero di 13 € e gratuito fino a 6 anni. I biglietti dovranno essere nominativi e i tagliandi potranno essere acquistati online al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-livorno-calcio e solo nelle ricevitorie autorizzate del circuito Ciaotickets entro le 19 di sabato 25 gennaio. Domenica 26 gennaio la biglietteria per i tifosi ospiti resterà chiusa. Ricordiamo a tutti i tifosi del Livorno di presentarsi allo stadio Zecchini con il proprio documento di identità. U.S. Grosseto 1912 si augura che domenica 26 gennaio possa essere una grande e bella giornata di sport!