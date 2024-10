"In cucina con Giulia": radicchio rosso di Treviso e caciocavallo alla piastra

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Stasera vi propongo il radicchio rosso di Treviso e caciocavallo alla piastra. Un piatto sano e gustoso arricchito da un filo d’olio e.v. o. e dalle noci spezzettate.

La mia cara amica mi ha regalato due cespi di radicchio rosso di Treviso tardivo proveniente direttamente dall’orto di sua suocera. Il radicchio rosso di Treviso è un tipo di cicoria di colore rosso scuro con delle striature bianche, dal sapore amarognolo. Quello tardivo è la qualità più pregiata in ragione della sua lavorazione: la raccolta può essere fatta solo dopo che la pianta ha subito due brinate; una volta raccolto la radice viene immersa in acqua per 15/20 per farlo imbianchire.

E ora veniamo alla ricetta che è davvero veloce e semplicissima.

Il caciocavallo è un formaggio tipico dell’ Italia meridionale, fatto con latte di mucca, a pasta dura e filata… praticamente il Nord e il Sud in un piatto.

Questo è il mio piatto di radicchio rosso di Treviso e caciocavallo alla piastra.

Ingredienti (per 2 persone):



2 cespi di radicchio rosso di Treviso tardivo

2 fette di formaggio caciocavallo alte almeno un cm

2 o 3 noci

Olio e.v.o

Sale

Pepe

Per prima cosa ho tagliato i cespi di radicchio a metà nel senso della lunghezza, poi li ho lavati bene, li ho sgocciolati e li ho sistemati su un panno per farli asciugare.

Ho tagliato dal caciocavallo le due fette cercando di mantenere la forma originale del formaggio.

Ho condito il radicchio con pochissimo olio e un pizzico di sale.

Ho fatto scaldare bene la piastra (ho schizzato poche gocce di acqua sulla piastra, quando sfrigolano vuole dire che la temperatura è giusta) e vi ho adagiato il radicchio per 3/4 minuti per parte.

Cotto il radicchio ho messo sulla piastra le fette di caciocavallo; un paio di minuti per lato dovrebbero bastare, l’importante è che il formaggio si ammorbidisca ma mantenga la sua forma.

Ho sistemato caciocavallo e radicchio in un piatto, ho aggiunto un filo d’olio, una spolverata di pepe e le noci spezzettate.

Ho servito il radicchio rosso di Treviso e caciocavallo alla piastra caldissimo!