"In cucina con Giulia": olive secche all'arancia

Giulia Lafavia da Sweet and Salty Corner Grosseto: Le Olive secche all’arancia sono una ricetta tipica di questo periodo! Merita davvero togliere qualche oliva destinata al frantoio per prepararle. Sono ottime anche come aperitivo. Ecco le mie olive secche all’arancia. Ingredienti:

olive nere secche

buccia di arancia

aglio

semi di finocchio

peperoncino

olio La prima operazione da fare è seccare le olive: ho messo le olive in un contenitore con abbondante sale e le ho lasciate all’aria. Le ho rimescolate un giorno sì e uno no, fino a completa essiccazione. A questo punto ho messo le olive in una terrina, le ho condite con l’olio e poi ho aggiunto aglio spezzettato, semi di finocchio, peperoncino e buccia di arancia a pezzetti. Per le dosi dei condimenti regolatevi in base ai vostri gusti. Olive secche all’arancia pronte!

