Nuovo furto alla Sala Eden: danni anche gli addobbi di Natale

Grosseto: Nella notte tra domenica e lunedì ignoti si sono introdotti nel locale sulle Mura Medicee: è la quinta effrazione nel giro di poco più di un mese; oltre 9mila euro di danni e merce rubata. Ennesimo furto alla Sala Eden. Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre, ignoti sono entrati nel locale al bastione Garibaldi sulle Mura Medicee di Grosseto, gestito dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, e, oltre a rubare derrate alimentari e bevande, hanno fruito della struttura, vandalizzando alcune parti, rovinando gli addobbi natalizi.

“Siamo davvero esasperati”, dice il presidente della cooperativa Uscita di Sicurezza Luca Terrosi. “Si tratta del quinto furto nel giro di poco più di un mese e mezzo e, oltre alle perdite economiche, che sono anche difficili da quantificare, queste continue intrusioni nella Sala ostacolano il normale svolgimento delle attività: ogni mattina, il nostro personale dipendente si reca nella struttura non sapendo cosa aspettarsi; a questo punto dovremmo forse pensare a un servizio di guardiania fisso o all'installazione di un impianto di videosorveglianza, ma non vorremmo dover arrivare a questo. La Sala Eden, che con impegno stiamo cercando di restituire alla fruizione della comunità, sebbene ci siano state delle difficoltà che stanno facendo ritardare la partenza effettiva del nostro progetto iniziale completo, è un luogo storico di Grosseto a cui i cittadini sono affezionati e che, nelle nostre intenzioni, dovrebbe tornare ad essere un punto di ritrovo e di incontro, di socializzazione e di promozione culturale. Nel già lungo percorso che abbiamo intrapreso per poter avere tutte le autorizzazioni necessarie, questi accadimenti rendono ancora più complicata la situazione”.

Nelle ultime effrazioni sono stati sottratti tre tablet, un computer portatile e un cellulare, il cassetto del registratore di cassa con il fondo cassa, varie bevande, il monopattino di un dipendente, per un valore complessivo di oltre 5mila euro. A questa somma si aggiungono le spese effettuate per riparare le porte antipanico e alcune porte interne, per una spesa di circa 4mila euro: complessivamente, più di 9mila euro di danni e merce rubata: “Abbiamo fatto denuncia alle autorità competenti – conclude Terrosi – e ci auguriamo che siano individuati i responsabili”.