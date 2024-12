Tari e raccolta dei rifiuti, Minucci: "Investimento di oltre 400mila euro"

Orbetello: Tariffe Tari e raccolta dei rifiuti: l'amministrazione comunale di Orbetello prosegue nella politica di contenimento delle tariffe e investe 60mila euro per assicurare l'integrità delle postazioni stradali per la raccolta dei rifiuti.

E' stata approvata questa mattina in consiglio comunale, dalla maggioranza e con l'astensione dell'opposizione, la presa d'atto del piano economico finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti: «Tale piano – spiega l'assessore che detiene la delega dell'igiene ambientale per il Comune di Orbetello, Luca Minucci – è propedeutico alla determinazione delle tariffe Tari per 2025. In ogni caso la nostra amministrazione sta operando, nel solco di quanto fatto negli anni scorsi, a un'operazione di contenimento delle tariffe attraverso risorse aggiuntive che l'amministrazione ha appositamente preventivato di destinare a tale scopo».

«Il contenimento del costo della Tari – sottolinea Minucci – sarà possibile attraverso il recupero dell'evasione, circa 286mila euro, e con 70mila derivanti dalla tassa di soggiorno che saranno investiti dall'amministrazione per alleggerire il peso della Tari sui cittadini, come del resto abbiamo già fatto anche nel 2024. E' inoltre già stato finanziato un intervento di 60mila euro per assicurare l'integrità delle postazioni stradali per la raccolta dei rifiuti, un servizio aggiuntivo affidato a Sei Toscana»





Alcune postazioni per la raccolta dei rifiuti, infatti, sono collocate su un basamento di appoggio non stabile e, in alcuni casi direttamente su terreno sterrato: «Tale condizione – conclude l'assessore - nel corso delle consuete azioni si sollevamento e riposizionamento per lo svuotamento delle campane ha portato al loro progressivo deterioramento e nell'ottica di assicurare il buono stato di efficienza del sistema di raccolta rifiuti, compresa l’integrità delle postazioni di raccolta stradale, l'amministrazione ha accolto l'offerta tecnico-economica di Sei Toscana per i servizi opzionali di “Sistemazione postazioni stradali per contenitori raccolta rifiuti”»

L’offerta tecnico-economica prevede la sistemazione delle seguenti postazioni:

- Via delle Tamerici, 6 contenitori;

- Via Talamonese, 5 contenitori e un contenitore indumenti;

- Via Montianese, 5 contenitori;

- Via Talamonese - collettore orientale, 5 contenitori;

- Via Talamonese - idrovora, 5 contenitori;

- Strada provinciale Pedemontana - Prataccione n. 5 contenitori;

- Strada provinciale della Giannella - Via del pino n. 10 contenitori.