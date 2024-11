Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": minestra di fagioli cannellini con corallini di farro 19 novembre 2024

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Minestra di fagioli cannellini con corallini di farro! La stagione di zuppe, minestre e vellutate è ufficialmente iniziata. Nel blog ci sono diverse ricette di questo tipo perché mi piacciono molto, sia da preparare che da gustare. Questa minestra è cremosa e profumata e nutriente. I fagioli, infatti, sono ricchi di proteine e la pasta di farro contiene molte fibre e ha anche un indice glicemico più basso rispetto alla normale pasta. Ecco la mia minestra di fagioli cannellini con corallini di farro. Ingredienti (per 4 persone): Un barattolo di fagioli cannellini

80 Gr circa di corallini di farro

4/5 foglie di salvia

Olio e.v.o.

Sale

Peperoncino In una pentola dai bordi alti ho messo un filo d’olio e ho fatto soffriggere leggermente il peperoncino e la salvia. Ho tolto dal fuoco, ho unito i fagioli e li ho fatti insaporire per qualche istante. Con un mixer ad immersione ho frullato il tutto grossolanamente (seguite il vostro gusto in questo passaggio, potete anche togliere metà dei fagioli, frullare i restanti e riunire tutto alla fine) aggiungendo abbondante acqua. Ho aggiustato di sale. A questo punto ho aggiunto i corallini di farro e fatto cuocere seguendo le indicazioni della pasta. Appena pronta ho tolto la minestra dal fuoco e l’ho servita ben calda. Potete aggiungere un pizzico di pepe nero e delle fette di pane tostato.

