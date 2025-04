“Forte e Chiara”: Chiara Francini si racconta sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica

Alle 19.45 cena in teatro con i piatti della lady chef Liliana Marrini.

Follonica: Una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana, andrà in scena sabato 12 aprile, alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica per un nuovo appuntamento con la stagione teatrale promossa dall’amministrazione comunale e realizzata da Ad Arte Spettacoli, che ha registrato, anche in questo caso, il tutto esaurito. Sul palco per “Forte e Chiara”, Chiara Francini, scrittrice avvezza a formidabili capriole, che racconta al pubblico, questa volta, la sua formazione, quella di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. “Forte e Chiara” è una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di molte donne: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità.

Tratto dal libro omonimo, edito da Rizzoli, “Forte e Chiara” di e con Chiara Francini, vede la regia di Alessandro Federico, le musiche originali ed eseguite dal vivo da Francesco Leineri ed è una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni e con il contributo della Regione Toscana.

Prima dello spettacolo. Alle 19.45 si potrà partecipare alla cena a teatro con i Ristoratori follonichesi: i commensali potranno gustare i piatti della lady chef Liliana Marrini del ristorante Osteria Marrini (per prenotare ufficio Iat 0566 52012.

I prossimi appuntamenti. La stagione teatrale “La leggerezza delle parole” si conclude il 24 aprile con lo spettacolo “4 5 6”, scritto e diretto da Mattia Torre; biglietti ancora disponibili all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda