Venerdì 20 dicembre in approvazione tra gli altri punti il bilancio di previsione 2025-2027

Scarlino: Venerdì 20 dicembre alle 18.15 in sala consiliare (piazza Garibaldi, 8) si riunisce il Consiglio comunale di Scarlino.

All’ordine del giorno, oltre alle approvazioni dei verbali della precedente seduta, ci sono l’approvazione del regolamento per la gestione delle unità immobiliari per l'emergenza abitativa e la modifica alla disciplina urbanistica ed edilizia del centro storico. Maggioranza e minoranza sono poi chiamate ad approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2025, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2025-2027. La seduta si chiuderà con le comunicazioni del sindaco Francesca Travison.