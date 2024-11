"In cucina con Giulia": involtini vegetariani di verza

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: Involtini vegetariani di verza: un ripieno di morbide patate e cremoso formaggio filante avvolto in una foglia di verza!

Ricetta per un appetitoso secondo piatto vegetariano, poco impegnativo nella preparazione ma sempre gradito. L’abbinamento verza, patate e formaggio a me piace molto e in questi involtini ripassati in forno vengono fuori tutti i sapori ben amalgamati tra loro.

Gli involtini vegetariani di verza.

Ingredienti:

cavolo verza

patate

formaggio emmenthal

sale e pepe

burro

Non ho messo le dosi perché molto dipende dalla grandezza delle foglie del cavolo verza: se sono abbastanza grandi per contenere il ripieno e essere ripiegate a bustina ne potete utilizzare una, invece se sono piccole dovete accoppiarne due. Il ripieno di patate va preparato in proporzione alla grandezza delle foglie. Io avevo un cavolo verza piuttosto grande, per cui ho utilizzato una foglia per ogni involtino.

Per prima cosa ho lavato le patate e le ho lessate con la buccia fino a che non sono risultate morbide bucandole con la forchetta.

Una volta cotte ho scolato le patate, le ho sbucciate e le ho passate con lo schiacciapatate ma va bene anche schiacciarle con una forchetta, poi le ho salate e pepate.

Ho staccato le foglie che mi servivano dal cavolo verza, le ho lavate e le ho scottate per pochi minuti in acqua bollente salata, poi le ho stese su un canovaccio per eliminare l’acqua in eccesso.

Con un cucchiaio ho distribuito la giusta quantità di ripieno di patate sulla foglia di cavolo verza considerando che la foglia poi dovrà essere chiusa a rotolino.

Sul ripieno di patate ho appoggiato una fettina di emmenthal e ho chiuso la foglia facendo un “fagottino”.

Ho unto leggermente una teglia e vi ho sistemato gli involtini di verza, poi vi ho distribuito sopra dei fiocchetti di burro.

Ho infornato gli involtini vegetariani di verza a 180° per circa 15 minuti, basta che facciano una leggera crosticina.

Ho servito gli involtini vegetariani di verza caldissimi!